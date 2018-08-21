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Erdoğan'ın kurbanlığı 1.5 ton ağırlığında

Başkan Erdoğan'ın kurbanlığı belli oldu. Erdoğan'a Trakya'dan kurbanlık gönderildi. 1,5 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanlığın ücreti ise gizli tutuldu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayramda kurban edeceği kurbanlık, Trakya bölgesinde özel yetiştirilen 1,5 tonluk dana oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurbanlığını Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şahpaz Mahallesi'nden aldı.

BURSA'YA GÖTÜRÜLÜYOR

AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ve yönetimi ile Şahpaz Muhtarı Recep Soydan tarafından Çengeloğlu Çiftliğinden teslim alınan 1,5 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanlık Bursa'ya doğru yola çıktı.

"ALLAH KABUL ETSİN"

Çengeloğlu Besicilik sahibi Musa Çengeloğlu, kurbanlığın özel olarak yetiştirdildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak yetiştirmiş olduğumuz Şarelo ırkı 1,5 ton ağırlığındaki kurbanlığımızı sevk ettik. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanlığımıza çiftçilerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Allah kurbanlarını kabul etsin" dedi.

Bugün 11:04 TSİ - Gündem

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