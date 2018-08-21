Eli kamyonet ile hayvanın boynuzu arasında kaldı

Hastanenin acil servisleri Kurban Bayramı’nın birinci gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplarla doldu taştı. Keseceğimiz hayvanı kamyonetten indirmek isterken elim kamyonetle hayvanın boynuzu arasında kaldı diyen Vahdettin Berber, “Hayvan bir anda refleks gösterince elim kırıldı. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi” dedi.