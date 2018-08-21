Hastanenin acil servisleri Kurban Bayramı’nın birinci gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplarla doldu taştı. Keseceğimiz hayvanı kamyonetten indirmek isterken elim kamyonetle hayvanın boynuzu arasında kaldı diyen Vahdettin Berber, “Hayvan bir anda refleks gösterince elim kırıldı. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi” dedi.
Bugün 11:30 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:14 TSİ )
Eli kamyonet ile hayvanın boynuzu arasında kaldı
Kurban Bayramı’nın birinci gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanenin acil servisinden aldı
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Bugün 11:30 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz