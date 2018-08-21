İzmit'te kurban bayramında ara sokaklarda yine alışılagelmiş görüntülere rastlandı. Yapılan uyarılara rağmen birçok kişi, belediyelerin gösterdiği alanların dışında mahalle aralarında ve kendi bahçelerinde kurbanları kesti.
Bugün 12:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:09 TSİ )
Uyarılara rağmen ara sokaklar kan gölüne döndü
İzmit'te bu Kurban Bayramı'nda da tüm uyarılara rağmen vatandaşlar kurbanlarını sokak aralarında kesti
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:06 TSİ - Asayiş
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz