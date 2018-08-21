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İlhan Özel bugün toprağa verilecek

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel’in cenazesi bugün toprağa verilecek

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Kurban Bayramı arifesinde Başiskele’de oldukça acı bir olay yaşandı. Aslen Siirtli olan ve yaklaşık 5 yıldan bu yana Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü görevini sürdüren İlhan Özel(65), kendi kullandığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi. Sıcak kanlı ve babacan tavırları ile  herkesin  gönlünde taht kuran  Özel’in ölümü Kocaeli’yi yasa boğdu.

Kocaeli Tarım İl Müdürü İlhan Özel (65) kendi kullandığı 34 ZB 9350 plakalı otomobili ile Başiskele Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi Ziya Paşa Sokak adresinde bulunan kendisine ait inşaatta çalışan işçilere yemek getirdi. Otomobilini rampada park eden Özel, araçtan inerek bagajı açmak için hamle yaptığı esnada aniden hareket eden otomobil geri geri gelerek Özel’i altına aldı. Bir müddet otomobil altında sürüklenen Özel ağır yaralanırken otomobil ise yolun sonundaki kaldırıma çarparak durabildi.

Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan ağır yaralı haldeki İlhan Özel, ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen  kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve beraberindeki protokol üyeleri Kocaeli Devlet Hastanesine gelerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede ve araç üzerinde detaylı incelemelerde bulundu.  Olay yerine gelerek polis ekiplerinden detaylı bilgi alan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, “Başımız sağ olsun. Şuanda incelemeler devam ediyor. Bu incelemeler sonucunda netleşir. Olay çok taze ve yeni, incelemelerden sonra netlik kazanacak” şeklinde konuştu Geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren İlhan Özel’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özel’in yaklaşık 5 senedir Kocaeli’de görev yaptığı, emekliliğine 3 ay kaldığı öğrenildi. Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü lojmanlarında ikamet eden Özel’in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Başiskele Damlar caminde kılınacak cenane namazının ardından ayazma mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.  

Bugün 12:09 TSİ - Asayiş

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