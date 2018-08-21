Haldun Rodoslu kalp krizi geçirdi

Hemen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kaldırılan Rodoslu, yoğun bakıma alındı. Kocaeli Gazetesi olarak Haldun Rodoslu’ya geçmiş olsun diyoruz.
Nuh Çimento A.Ş.’nin eski yöneticilerinden Haldun Rodoslu, Balaban’daki yazlık evinde kalp krizi geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz