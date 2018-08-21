Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:26 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:29 TSİ )

CHP'li Papakçı'dan bayram mesajı

CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı Kurban Bayramı dolayısıyla bayram mesajı yayınladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

“Bir umudumuz var, zamların zulme dönüşmediği, sadaka gibi dağıtılan yardımlarla insanlarımızın yerlerde sürüklenmediği,anaların babaların evlat acısıyla gözyaşı dökmediği,insanlarımızın dini, dili, inancı, mezhebi, ırkı nedeniyle hor görülmediği, , toprak bütünlüğümüzün, ulusal birliğimizin ve Laik Cumhuriyetimizin tehdit altında olmadığı bayramlarımız olacak..

KARDEŞLİK DUYGULARIYLA KUCAKLAŞALIM

"Bir umudum var, din istismarcılarının tuzağına düşmeden yardımlaştığı, kimliğini şeref gibi taşıdığı, kardeşçe kucaklaştığı bayramlarda buluşacağız. O nedenle Kurban Bayramınızı kutlarken diyorum ki gelin millet olarak bir olalım,el ele verelim, dargınlıkları kırgınlıkları bir kenara koyarak barış, dostluk, dayanışma ve kardeşlik duygularıyla kucaklaşalım. Bu inançla büyük İslam Aleminin Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Bayramımız Mübarek Olsun.”

Bugün 13:26 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
AKP'li başkanlarda kıyım mask
AKP'li başkanlarda kıyım
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu mask
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu
Emine Zeybek'ten ilk açıklama! mask
Emine Zeybek'ten ilk açıklama!
AKP'nin MKYK listesi açıklandı! Kocaeli'den sadece o isim girdi... mask
AKP'nin MKYK listesi açıklandı! Kocaeli'den sadece o isim girdi...
Fikri Işık listeye giremedi..! mask
Fikri Işık listeye giremedi..!
Akar, yolsuzluk iddialarını meclise taşıdı mask
Akar, yolsuzluk iddialarını meclise taşıdı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü mask
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış! mask
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış!
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu mask
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu
Bayram namazı saat kaçta? mask
Bayram namazı saat kaçta?
Milyonlarca emekliye maaş şoku! mask
Milyonlarca emekliye maaş şoku!

GALERİ

Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi mask
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti mask
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL