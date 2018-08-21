CHP'li Papakçı'dan bayram mesajı

“Bir umudumuz var, zamların zulme dönüşmediği, sadaka gibi dağıtılan yardımlarla insanlarımızın yerlerde sürüklenmediği,anaların babaların evlat acısıyla gözyaşı dökmediği,insanlarımızın dini, dili, inancı, mezhebi, ırkı nedeniyle hor görülmediği, , toprak bütünlüğümüzün, ulusal birliğimizin ve Laik Cumhuriyetimizin tehdit altında olmadığı bayramlarımız olacak..

KARDEŞLİK DUYGULARIYLA KUCAKLAŞALIM

"Bir umudum var, din istismarcılarının tuzağına düşmeden yardımlaştığı, kimliğini şeref gibi taşıdığı, kardeşçe kucaklaştığı bayramlarda buluşacağız. O nedenle Kurban Bayramınızı kutlarken diyorum ki gelin millet olarak bir olalım,el ele verelim, dargınlıkları kırgınlıkları bir kenara koyarak barış, dostluk, dayanışma ve kardeşlik duygularıyla kucaklaşalım. Bu inançla büyük İslam Aleminin Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Bayramımız Mübarek Olsun.”