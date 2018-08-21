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İYİ Parti'de FETÖ tartışması istifa getirdi

Partinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultayında GİK üyeliğine seçilen Bahadırhan Dinçaslan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Dinçaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Twitter hesabından "Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin" şeklinde tweet attığı ve daha sonra sildiği iddia edilmişti.

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İYİ Parti’de yaşanan bazı tartışmalar üzerine 12 Ağustos’ta 2. olağanüstü kurultay yapılmış ve burada genel başkanın yanı sıra 80 üyeden oluşan GİK belirlenmişti.

Ancak GİK listesine giren isimlerden Bahadırhan Dinçaslan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeyi destekleyen bazı tweetler attığı iddia edilmiş ve bunlar tartışmalara neden olmuştu.

Dinçaslan’ın, “Ve yayımlanan darbe metninin doğruları söylediğini bilin sadece. Bizim desteğimize ihtiyaçları yok, evden çıkmayıp izleyin. Yarın bizimdir” ve “Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin” şeklindeki paylaşımları ve Muhsin Yazıcıoğlu’na yönelik ithamları üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sert bir şekilde tepki gösterdi.

“15 Temmuz ihanetine paye verenin, Muhsin Başkana hakaret edenin, iyilik parantezinde iyilik payesiyle anılması mümkün değildir.” ifadesini kullanan Ağıralioğlu, şunları kaydetti: “Böylesi kirli düşüncelerin sahibi olan birinin, İyiler Hareketinin içerisinde yeri yoktur. Maalesef kurultay sürecindeki zaman darlığı böyle bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu hatadan dolayı milletimizden ve teşkilatımızdan özür diliyoruz.”

Tartışmalar üzerine kendine ait internet sitesi üzerinden açıklamada bulunan Dinçaslan, İYİ Parti GİK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Bugün 13:29 TSİ - Siyaset

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