Aysel Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin tanınan ve sevilen isimlerinden olan Toyota Kaya Plaza’nın sahibi Mehmet Kaya’nın kız kardeşi Aysel Sağıroğlu (52) bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle vefat etti. Esnaf İbrahim Sağıroğlu’nun eşi 2 çocuk annesi ev hanımı Aysel Sağıroğlu’nun cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Bekirdere Fatih Camiine getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, CHP Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AKP Eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile Kaya ailesinin sevenleri ve yakınları katıldı. Sağıroğlu’nun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.