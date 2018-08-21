Zehra Coşkun Salih personeliyle bayramlaştı

Uzun bir süre Körfez Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde başhekim olarak vazife yaptıktan sonra Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne başhekim olarak vazifelendirilen Salih, bayram öncesi personeliyle, birlik ve beraberlik içinde bayramlaştı. Tüm personelin tek tek bayramını kutlayan başarılı yönetici, daha sonrasında dinlenmek üzere tatile çıktı.