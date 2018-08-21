Uzun bir süre Körfez Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde başhekim olarak vazife yaptıktan sonra Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne başhekim olarak vazifelendirilen Salih, bayram öncesi personeliyle, birlik ve beraberlik içinde bayramlaştı. Tüm personelin tek tek bayramını kutlayan başarılı yönetici, daha sonrasında dinlenmek üzere tatile çıktı.
Bugün 14:12 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:14 TSİ )
Zehra Coşkun Salih personeliyle bayramlaştı
İlimizin tanınan isimlerinden olan yönetici Zehra Coşkun Salih, personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.
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Bugün 14:12 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz