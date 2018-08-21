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Zehra Coşkun Salih personeliyle bayramlaştı

İlimizin tanınan isimlerinden olan yönetici Zehra Coşkun Salih, personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.

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Uzun bir süre Körfez Ağız Diş  Sağlığı Merkezi'nde başhekim olarak vazife yaptıktan sonra  Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne başhekim olarak vazifelendirilen Salih, bayram öncesi personeliyle, birlik ve beraberlik içinde bayramlaştı. Tüm personelin tek tek bayramını kutlayan başarılı yönetici, daha sonrasında dinlenmek üzere tatile çıktı.

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