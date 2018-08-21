Evde bakım hizmeti vatandaşları mutlu ediyor

2014 yılında başlanılan Evde Bakım Hizmeti, İzmit Belediyesi tarafından davam ettiriliyor. Sertifikalı, tecrübeli ve özenle seçilen bakım ve sağlık personeli tarafından yatalak, engelli bakıma muhtaç kişilerin banyo, tıraş, saç ve tırnak kesimi gibi kişisel bakımları yapılıyor. İzmit Belediyesi’nin hizmeti dahilinde, ayda 2 kez randevu sistemi ile hastaların kişisel bakımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

AYDA 190 KİŞİYE HİZMET

Yetkililer, ayda ortalama 15-20 evde bakım talebi aldıklarını belirterek, “ Halen her ay yaklaşık 190 hastanın bakımını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız hizmetten hasta ve yakınlarının memnun kaldıklarını görmek bizleri de mutlu ediyor” dediler.