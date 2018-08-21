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KO-MEK bayramlaşması yüreklerin bayramı oldu

KO-MEK düzenlediği programla, Kurban Bayramı’nda bünyesinde kurs alan vatandaşların kapılarını çalarak, oldukça önemli bir geleneğin sürdürülmesine katkı sağlıyor

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KO-MEK yöneticileri Kurban Bayramı’nda da geleneği bozmayarak kursiyerlerinin evlerine giderek bayramlaşıyor. Ellerinde çikolataları, kahveleri ve kolonyaları ile kursiyerlerini ziyaret eden KO-MEK yöneticileri bu kapsamda 124 haneyi Kurban Bayramı boyunca ziyaret edecek. KO-MEK YALNIZ BIRAKMIYOR KO-MEK bayramlaşması Kurban Bayramının ilk günü itibariyle başladı. KO-MEK yöneticileri kimsesiz kursiyerlerinin evlerinin kapısında buluştu. Karşısında KO-MEK yöneticilerini gören kursiyerler ise bu anlamlı davranış karşısında oldukça duygulandı. Bayramda kapısının çalınmasını beklemeyen kursiyerler misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşadı. Kursiyerlerinin ellerini öperek bayramlarını kutlayan KO-MEK yöneticileri, kendilerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun “hayırlı bayramlar” mesajını iletti.

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