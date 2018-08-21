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Derinceli çocuklara bayram hediyesi

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, ilçedeki miniklere bayram hediyesi verdi. Derince’deki 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Yüzme Şenliği’ne katılan minikler adeta çifte bayram yaşadı

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Derince’de yaz dönemi etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un ilçeye kazandırdığı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuz, önceki gün Derinceli çocukları ağırladı. İlçedeki miniklere bayram hediyesi veren başkan Bulut, 6-12 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olarak havuzun kapılarını açtı.

KAPILARINI AÇTI

İlçedeki 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenen Yüzme Şenliği’ne müracaat edenler başvuru sürecinin ardından arife günü itibariyle havuzla tanıştı. 425 öğrencinin yaş gruplarına göre ayrılarak Kapalı Yüzme Havuzu’nda başladığı yüzme eğitimlerinde dersleri Kocaeli Yüzme Kulübü’nün uzman eğitmenleri veriyor.

Bugün 14:15 TSİ - Gündem

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