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Özel Aile Konak bayramlaştı

Gölcük’te faaliyet gösteren Özel Aile Konak Hastanesi, bayramlaşma geleneğini Kurban Bayramı’nda da devam ettirerek tüm çalışanlarıyla kutladı

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Gölcük’te hizmet veren Özel Aile Konak Hastanesi, personeli bayramlaştı.  Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus, Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Numan Ulay, Başhekim Op. Dr. M. Veysel Besnili, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bugünlerde herkesin birbirine hoşgörülü davranıp, barışçıl bir ortamda medeni bir şekilde yaşamanın önemine değindiler.

KALTELİ SAĞLIK HİZMETİ

Bayramlaşma programının açılış konuşmasını yapan Başhekim Op. Dr. M. Veysel Besnili, bayram coşkusunu bir aile ortamında, tüm çalışanlarla bir arada kutlamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.  Besnili; “Tüm çalışanlarımızın, hastanemizi tercih eden vatandaşlarımızın ve tüm ulusun bayramını kutlarım. Bayram sonrası giderek güçlenen hekim kadrosuyla, aramıza yeni katılacak hekimlerimizle kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

SALON DOLUSU MUTLULUK

Besnili’nin ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şahin Talus, saygı ve sevgiyi en yoğun biçimde yaşamak adına bayramların bir fırsat olduğunun altını çizerek şöyle konuştu; “Yola çıktığımız ilk günden bu yana bir avuç çalışanla bayramlaşırken şimdi salon dolusu çalışanımızla bayramlaşıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir gurur ve onur. Bu gururu bizlere yaşatan tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyor, herkesin bayramını kutluyorum” dedi.

HİZMETE DEVAM

Özel Aile Konak Hastanesi’nde bayramın dördüncü (24 Ağustos Cuma) günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Göktan, Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Dr. Mustafa Çalışkan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İsa Çevrük, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Torkom Celep ve bayram ertesi (25 Ağustos Cumartesi) tüm poliklinikler ile hizmet vermeye devam edilecek.

Bugün 14:23 TSİ - Gündem

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