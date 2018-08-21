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Bugün 14:27 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:29 TSİ )

“Büyüyen Türkiye’ye tahammül edemiyorlar”

Bingöllüler Deneği Başkanı Ali Değirmenci ve yönetimini makamında kabul eden başkan Karaosmanoğlu, “Büyüyen bir Türkiye’ye tahammül edemiyorlar. Türkiye’de yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte adeta kılıçlar çekildi” dedi

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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Bingöllüler Deneği Başkanı Ali Değirmenci ve yönetimini makamında kabul etti. Bingöllülerin ziyaretlerinden dolayı duyduğu mutluluk ve memnuniyeti dile getiren Karaosmanoğlu, “Şu anda Türkiye’nin büyüyen ekonomisini sekteye uğratmak için dört koldan çalışıyorlar. Büyüyen bir Türkiye’ye tahammül edemiyorlar. Türkiye’de yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte adeta kılıçlar çekildi” dedi.

“ALLAH’A ŞÜKÜR İMANIMIZ BÜYÜK”

Büyükşehri Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’ün de katıldığı ziyarette biz taviz vermedikçe korkmadıkça daha çok üstümüze geldiler diyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ama Allah’a şükür imanımız büyük. Hiçbirinizin şüphesi olmasın hepsinin üstesinden geleceğiz. Türkiye’de oluşabilecek en küçük çatlak bu vampirlerin işine yarayacaktır. Şu dönemde yapacağınız en iyi şey her duyduğunuza inanmamak olacaktır” dedi.

Bugün 14:27 TSİ - Siyaset

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