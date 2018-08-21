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Vadi Besicilik rekor kırdı

Marmara Bölgesinin besicilik dalında en iddialı firmaları arasında yer alan Cezmi Çiçek’in sahibi olduğu Vadi Besicilik’te Kurban Bayramının birinci gününde toplam bin adet büyükbaş hayvan kesim işlemi yapıldı.

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Besicilik sektöründe Marmara Bölgesinin önde gelen firmaları arasında yer alan Vadi Besicilik’te Kurban Bayramının ilk gününde bin adet büyükbaş hayvan kesim ve parçalama işlemleri yapıldı. Yaklaşık 7 senedir besicilik sektöründe GDO’suz ve tamamen doğal, hijyenik ortamda hizmet veren Vadi Besicilik İşletme Müdürü Alican Çağlar, “Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyoruz. Bugün itibarı ile bin hayvan kesmiş durumdayız. Yarın gün içerisinde de 500'e yakın hayvan kesmeyi düşünüyoruz. Toplamda iki günde bin 500 hayvan kesmiş olacağız. Vadi Besicilik olarak iki adet modern mezbahaya sahip olduğumuz için insanları mağdur etmemek için en kısa sürede hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Saatte 50 – 70 hayvan kesimi yapılıyor

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Saat bazında yaklaşık 50 -70 adet hayvan kesebildiklerini belirten Çağlar, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediğimiz kavurma şenliğimiz var. Bayramda önce kendi özel üretim hayvanlarımızdan seçtiğimiz hayvanlardan kestiğimiz, yaptığımız kavurmaları burada kurbanlarını bekleyen müşterilerimize ikram ediyoruz. Vadi Besilicik Tesisleri hem dini vecibelerin yapıldığı aynı zamanda bayram ruhunun yaşatıldığı Türkiye'de nadir adreslerden biridir. Buraya gelen insanlar buraya sadece kurbanlarını alıp gitmek için gelmiyorlar aynı zamanda ailesi ve çocukları ile burada eğlenip bayram havasını yaşıyorlar” dedi.

Kurbanın kesimi parçalaması 1 saat sürüyor

Çağlar, “Biz ekip olarak hayvanlarımızı burada asker usulü ile kestiğimiz için yaşılan zaman kaybı sorunu bizde yok. Örnek olarak standart bir kesimhanede hayvanların hepsi sırasız kesilirken bizde böyle bir durum yok. Burada belirlenen hayvanların hepsinin önceden sıraları ve numaraları mevcut. Saat başı dediğimiz gibi yaklaşık minimum 50 hayvan kestiğimiz için zaman sorunu en az safhada yaşanıyor. Yani bir vatandaş buradan kurbanını alıp gitmesi en fazla 1 saat sürüyor. Hem insanlarımız mağdur olmuyor hem de Kurban Bayramını bayram gibi yaşıyorlar. Vadi Besiciliğin en temel prensiplerinden birisi de budur” dedi.

Hijyen bizim için çok önemlidir

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Çağlar, “Bizim insanımız dinine ve inançlarına bağlı insanlar oldukları için bizi ilgilendiren en temel konuların başında gelmektedir. Vadi Besicilik olarak hijyen bizim temel yapı taşlarımızdan biri durumunda. Ekip olarak her saniye dikkatimizde olmakla birlikte Türkiye'de sayılı belki de 1 numaralı konumda bulunmaktadır. Örnek olarak sizi şunu verebilirim; buraya kurban alımı yapmak için gelen müşterilerimiz ahırlarımızı görmek şanslarını buluyor. İçeri girerken galoş takmak isteyenler çıkarken günlük hayatta kullandığımız birçok alandan daha temiz diyerek ayrılıyorlar buradan. Hijyen bizim için bir numaralı konu durumundadır” dedi.

Geçen yıla göre ilgi arttı

İşinde uzman ve profesyonel ekipVadi Besicilik tesislerinin modern otomasyon sistemleri ile donatılmış olduğu için standart dönemlerde yaklaşık 20 kişi çalıştığını belirten Çağlar, “Kurban kesim tarihlerinde yaklaşık 400-500 görevli sayısını bulmaktadır. Bizde herkes kendi uzmanlık alanı ile görevlendirilmiş durumda. Örneğin kesim görevlileri kendi bölümlerin parçalama görevlileri kendi bölümlerin ve paketleme görevlileri ise kendi bölümlerin hizmet vermektedirler. Vadi Besicilik olarak Kurban Bayramı dönemlerinde özel olarak sözleşme imzalayarak Afyonkarahisar'dan yaklaşık 300 kişilik profesyonel kurban kesim ekibi getirtiyoruz. Şirket olarak temel düşüncemiz helal, hijyenik ve hızlı kurban hizmeti vermektir. Bu nedenle her geçen senede bize duyulan ilginin arttığını fark edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

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Bugün 15:23 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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