Büyükşehir mezbahalarında kesimler yapıldı

Kurban Bayramı'nın 1. günü 6 mezbahada kesim çalışması gerçekleştirdi. 100 uzman personelin görev aldığı kesim çalışmaları, İzmit-Solaklar, Gölcük, Karamürsel, Kartepe-Uzunçiftlik, Kandıra ve Darıca mezbahanelerinde yapıldı. Büyükşehir mezbahalarında bayramın birinci günü vatandaşlar rahat bir şekilde dini vecibelerini yerine getirme imkanı buldu. Bayramın ilk günü Solaklar Mezbahanesini tercih eden vatandaşlar daha önce sıra alımı işlemlerinin yapılması ile bekleme olmadan kurbanlıklarını kestirdi. Solaklar Mezbahanesi’ndeki kesim işlemleri sağlıklı ve modern aletlerin kullanıldığı bir ortamda gerçekleştirildi.

Her türlü tedbirin alındığı Solaklar Merkez Mezbahanesi’nde ambulans ve veteriner hekimler hazır bulundu. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlara çay, simit ve poğaça ikram edildi