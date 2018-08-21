Sağlıklı bir yaşam için masa başı egzersizlerine 5 dakikanızı ayırın

Kurulduğu 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak üzere birçok projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, yeterli ve dengeli beslenme kadar egzersizin de önemine dikkat çekiyor. Özellikle masa başında çalışanların uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı olarak bel, boyun, omuz bölgesinde, bilekler ve kollarda farklı sağlık sorunlarıyla karşılaştığını hatırlatan Sabri Ülker Vakfı, sadece 5 dakikanızı ayırarak ofiste yapabileceğiniz 10 temel egzersiz önerisi sunuyor.

Ayağı kalkarak avuç içlerinizi parmak uçları yukarı bakacak şekilde göğüs hizasında birleştirin ve 10 saniye süreyle aşağı doğru itin. Ayağı kalkarak avuç içlerinizi parmak uçları yukarı bakacak şekilde göğüs hizasında birleştirin 10 saniye boyunca yukarı doğru çekin. Bu egzersiz birinci egzersizle birlikte yapıldığında el bileği ve kol kaslarınızı esnetmeye,karpal tünel ve kol ağrılarından korunmanıza yardımcı olabilir. Oturur halde her iki kolunuzu ileriye doğru uzatın ve avuç içleriniz dışarı bakacak şekilde ellerinizi birleştirin. 10-20 saniye boyunca kol ve sırtınızı esnetin. Ayağı kalkıp ellerinizi arkanızda, kalça hizasında birleştirin. Bu haldeyken boynunuzu sağa doğru hafifçe eğerek 10-12 saniye esnetin. Ardından aynı hareketi sola doğru tekrarlayın. Ayağı kalkın. Her iki kolunuzu da yukarı doğru kaldırın. Sağ kolunuzu başınızın arkasından bükerek elinizle sol kolunuzun arkasına dokunun, sol elinizle de sağ elinizin dirseğini kavrayın. Bu haldeyken sağ kolunuzu ve sırtınızı 8-10 saniye esnetin. Aynı hareketi sol kolunuzu da esnetmek için tekrarlayın. Bu egzersiz sırt kasları ve omurganızı esnetmeye, sırt, bel ve boyun ağrılarından korunmanıza yardımcı olur. Ayağı kalkın. Kollarınızı yukarı uzatın ve avuç içleriniz dışarı bakacak şekilde ellerinizi birleştirin. Kollarınızla kendinizi yukarı doğru çekerek 10-12 saniye süreyle omurganızı esnetin. Bu egzersiz sırt kasları ve omurganızı esnetmeye, sırt, bel ve boyun ağrılarından korunmanıza yardımcı olur. Ayağı kalkıp kollarınız iki yandayken omuzlarınızla arkadan öne doğru daireler çizin. 5 saniye boyunca 3-5 tekrarla hareketi tamamlayın. Dik oturun. Ellerinizi belinizin alt kısmına doğru yerleştirin. Beliniz sabitken sırtınızı geriye doğru vererek 10-15 saniye süreyle esnetin. Oturun ve sağ bacağınız üstte olacak şekilde bacak bacak üstüne atın. Bedeninizi yavaşça sağa doğru döndürün. Sağ elinizle sağ dizinizden, sağ kolunuzla da sandalye veya koltuğunuzun arkasından destek alarak 8-10 saniye esneyin. Aynı hareketi sol bacağınızı ve kolunuzu kullanarak tekrarlayın. Ayağı kalkıp kollarınız iki yandayken dirsekleriniz hafifçe bükerek 8-10 saniye boyunca ellerinizi ve kollarınızı sallayın.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısınakurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzerefaaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile işbirliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.