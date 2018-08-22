Kocaeli’de 1379 kişi adını ve soyadını değiştirdi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlamıştı. Mahkeme kararı aranmaksızın ad-soyad değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama sayesinde, bugüne kadar Kocaeli genelinde toplam bin 379 kişi adını ve soyadını değiştirdi.
2019 SONUNA KADAR
Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - bu işin gerekçesi anlaşılamamıştır, bundan bazı sakıncalılar yararlanabileceklerdir. bakın ilçelere göre olan sayılarda manidardır. köklü fazla göç almamış ilçeler kandır ve karamürselde sadece 22 ser kişi, çayırova, darıca ve gebze gibi çok göç alan ilçelder sayılar yüksektir . ben şahsım olarak bu soyadını mahkemesiz değiştirme uygulamasını doğru bulmuyorum sakıncalarını ilerde görürsünüz
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