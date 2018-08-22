Kocaeli’de 1379 kişi adını ve soyadını değiştirdi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlamıştı. Mahkeme kararı aranmaksızın ad-soyad değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama sayesinde, bugüne kadar Kocaeli genelinde toplam bin 379 kişi adını ve soyadını değiştirdi.

2019 SONUNA KADAR

Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek.

İLÇE İLÇE ADINI VE SOYADINI DEĞİŞTİREN KİŞİ SAYILARI:

İzmit 194

Gölcük 85

Başiskele 63

Çayırova 160

Derince 150

Darıca 200

Dilovası 70

Gebze 239

Kandıra 22

Kartepe 74

Karamürsel 22

Körfez 100