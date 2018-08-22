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Kocaeli’de 1379 kişi adını ve soyadını değiştirdi

Aralık 2017’de çıkan kanun sonrasında ilimizde toplam bin 379 kişi ismini ve soyadını değiştirdi. En fazla değişlik 239 kişi ile Gebze’de yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başlamıştı. Mahkeme kararı aranmaksızın ad-soyad değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama sayesinde, bugüne kadar Kocaeli genelinde toplam bin 379 kişi adını ve soyadını değiştirdi.

2019 SONUNA KADAR

Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek.

İLÇE İLÇE ADINI VE SOYADINI DEĞİŞTİREN KİŞİ SAYILARI:

İzmit                           194

Gölcük                        85

Başiskele                     63

Çayırova                     160

Derince                       150

Darıca                         200

Dilovası                      70

Gebze                         239

Kandıra                       22

Kartepe                       74

Karamürsel                 22

Körfez                        100

Bugün 09:44 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - bu işin gerekçesi anlaşılamamıştır, bundan bazı sakıncalılar yararlanabileceklerdir. bakın ilçelere göre olan sayılarda manidardır. köklü fazla göç almamış ilçeler kandır ve karamürselde sadece 22 ser kişi, çayırova, darıca ve gebze gibi çok göç alan ilçelder sayılar yüksektir . ben şahsım olarak bu soyadını mahkemesiz değiştirme uygulamasını doğru bulmuyorum sakıncalarını ilerde görürsünüz

Yanıtla . 0Beğen 22 Ağustos 15:11

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