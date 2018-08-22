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Dilovası Batı Kavşağı’nda ulaşım kolaylaşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası’na giriş çıkışları rahatlatmak için batı kavşağında düzenleme yapıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası şehir merkezi giriş çıkışları rahatlatmak için batı kavşağında düzenlemeler yapıyor. Çalışma kapsamında kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlanıyor. Çalışmaları devam eden projede köprü çalışması yapılıyor. 3 adet köprüden birinin ayakları tamamlanıyor. Projenin toprakarme imalatları ve fore kazık imalatı devam ediyor.

GİRİŞ- ÇIKIŞLAR RAHATLAYACAK

Proje kapsamında TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası’nda yapılan Batı Kavşağı’nda ilave çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlayacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları oluşturulacak. Proje ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası’na gitmek isteyen araçların sanayii alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü revize edilecek. Çalışmada biri dere köprüsü olmak üzere 3 adet köprü yapılıyor.

DİREK ULAŞIM

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Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direk katılım sağlayabilecek. Proje kapsamında D-100 karayolu üzerindeki batı kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenlenecek. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden, D-100 karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan direk giriş ve çıkış sağlanacak.

3 ADET KÖPRÜ

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Proje kapsamında Dilderesi üzeri dahil olmak üzere 3 adet üst geçit köprüsü yapılacak. Projede 32 bin metreküp kazı, 70 bin metreküp dolgu, bin metreküp taş duvar ve 4 bin 700 metreküp beton çalışması yapılacak. Çalışmada bin 300 ton demir, 4 bin 800 metre fore kazık, 8 bin 600 metre taş kolon, 11 bin 400 metrekare toprakarme duvar, 14 bin 500 ton asfalt, 2 bin 100 metre drenaj, 5 bin 700 metrekare tretuar ve 2 bin 500 metre oto korkuluk kullanılacak.

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