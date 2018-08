17 Ağustos depremi dizi oluyor

Fırat Temir, 17 Ağustos Depremi’ni anlatan öyküsüyle Hollywood’un en önemli senaryo yarışmalarından Truby Awards’ta “En İyi Drama Dizisi” ödülünü kazandı. Senaryoyu “Yarım” adıyla televizyon ekranına taşımaya karar veren Temir, aynı zamanda rol da alacağı projesinin detaylarını anlattı. Depremle ilgili bir senaryo yazmaya Gölcük’teyken karar verdiğini belirten Temir, “Bir dizi projesi sebebiyle bir süre Gölcük’te bulundum. Bu dönemde fark ettiğim en çarpıcı şey, üstünden yıllar geçmiş olmasına rağmen depremin bölge insanı üzerindeki silinmeyen izleriydi. Aklımdan ömür boyu çıkmayacak hikayeler dinledim. Bu hikayelerin anlatılması gerektiğini hissettim” dedi.

İYİLEŞTİRİCİ BİR TARAFI OLACAK

Projenin iyileştirici bir tarafı olacağını da vurgulayan Temir, “Gayemiz; bu hikayenin ulaşabildiği her insana ulaşması, girebildiği her eve girmesi. Bir taraftan geride kalanların yaşadığı travmaların etkilerini işlerken, bir taraftan da karakterlerin her birinin umuda yolculuklarını izleyeceğiz. Projemizin iyileştirici bir tarafı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

BU SORUMLULUK BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Dizide Rüzgar adlı bir genci de canlandıracak olan Fırat Temir rolüne özel olarak hazırladığını açıkladı: ”Rüzgar karakterinin hissettiklerini kavrayabilmek ve bunu yansıtmak adına öylesine detaylı bir çalışma içine girdim ki, iletişim kurduğum her bir depremzedenin hikayesi, benim de hikayemin bir parçası haline geldi. Bu sorumluluk benim için çok kıymetli.”

KANALI YAKINDA BELLİ OLACAK

Dizinin cast çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Fırat Temir sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamera arkası ve teknik ekibiyle ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Çekimlerimizin bir kısmı Gölcük’te, bir kısmı İstanbul’da gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde projemizin yer alacağı kanalı da duyuracağız.” Kaynak: Hürriyet