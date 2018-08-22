Ormanlık alanı çöplüğe çevirdiler!

Kandıra Akçaova Köyü çıkışında asfalt yolun kenarı çöp yığınlarıyla doldu. Aynı zamanda Ağva-Şile yolu olarak da kullanılan asfalt yolun kenarındaki ormanlık alana bu kadar çöpü kimin döktüğü bilinmiyor. Bölgedeki vatandaşlar ise çöp yığınlarından çok pis kokular yayıldığını belirterek bir an önce belediye yetkililerinin çöpleri almasını istedi.