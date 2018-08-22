ABD Başkanı Trump’ı zor günler bekliyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde kampanya sürecine ilişkin suçlamalarla ilgili New York'ta Federal Mahkemede yargılanıyor. Cohen’in vergi kaçırma ve kampanya bütçesiyle ilişkili 8 ayrı suçlamayı kabul ederek uzlaşma yoluna gittiği belirtildi. Cohen, seçim öncesinde Stormy Daniels’ın susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti. Ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi vererek "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı" ifadesini kullandığı belirtildi. ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle kampanyada görev yapan önemli isimlerin, FBI tarafından sorgularının devam ettiği öğrenildi.

SUSMASI İÇİN 130 BİN DOLAR ÖDEME YAPILDI

ABD basınında yer alan haberlere göre, New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde kampanya sürecine ilişkin suçlamalarla ilgili New York'ta Federal Mahkemede yargılanıyor. Cohen’in vergi kaçırma ve kampanya bütçesiyle ilişkili 8 ayrı suçlamayı kabul ederek uzlaşma yoluna gittiği belirtildi. Cohen, seçim öncesinde Stormy Daniels’ın susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti. Ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi vererek "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı" ifadesini kullandığı belirtildi. ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle kampanyada görev yapan önemli isimlerin, FBI tarafından sorgularının devam ettiği öğrenildi.