Gölcük İlçesi Halıdere bölgesinde AS ELMASLAR Nakliyat Hafriyat Hayvancılık Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi uhdesinde bulunan taşocağı bölge sakinleri tarafından istenmiyordu. Çevreye ve doğaya zarar verdiği bilirkişi raporuyla da kanıtlanan taşocağı daha öncede geçici olarak kapatılmıştı. Halkın isyan etmesi yetkilileri yeniden devreye soktu ve 2 hafta önce söz konusu bu taş ocağı tamamen kapatıldı. Ruhsatı iptal edilen taşocağından artık toz duman yükselmiyor. Halıdere’nin yollarında toz toprak, derelerinde ise çamur yok. Halıdere o eski güzelliklerine yeniden kavuşuyor. Doğa kendini temizliyor. Halıdere’nin o eski temiz havasının yeniden geri gelmesi bölge sakinlerini de sevindiriyor.
Bugün 11:12 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:51 TSİ )
Halıdere, özüne dönüyor...
Doğaya verdiği zarardan dolayı bölgede istenmeyen As Elmaslar Firmasının işlettiği taş ocağının ruhsatı 2 hafta önce iptal edilmişti. Taşocağının kapatılmasının ardından Halıdere’de dönüşüm başladı.
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Yorumlar
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Osman - Allah'a CC şükür, kapatan kullara teşekkür ediyoruz. Ve bu süreçte vatandaşa zulum edenlere hakkımızı helal etmiyoruz.
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