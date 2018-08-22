Cristiano Ronaldo Müzesi’nde Ode Starflex ürünleri tercih edildi

Gelmiş geçmiş en büyük futbolcular arasında gösterilen, aldığı ödüller ve kazandığı kupalarla dünya futbol tarihine adını altın harflerle kazımış olan Cristiano Ronaldo’nun isim ve soy isminin baş harfleri ile forma numarasından alan ‘CR7 Müzesi’nde, ODE Yalıtım ürünleri tercih edildi. ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, “Ünlü futbolcu Ronaldo’nun doğum yeri olan Portekiz’in Madeira Adası’ndaki müzede ODE Starflex ürünlerimizin tercih edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

ODE olarak yalıtım sektöründe faaliyetlerini Türkiye’den çıkan global bir marka olma hedefiyle sürdürdüklerinin altını çizen ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, şunları söyledi:

“Türkiye’de 4 binden fazla ürün çeşidiyle sektörünün en büyük oyuncuları arasında yer alan firmamız, yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin meyvelerini aldığı bir yıl yaşıyor ve dünyanın dört bir yanında prestijli projelerde tercih edilmeye devam ediyor. Bölgesel bir güç haline gelen ODE’nin, Türkiye’den çıkan global bir marka olması vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz. Bu kapsamda ana odağımız TURQUALITY Destek Programı kapsamında belirlediğimiz 12 hedef ülkemiz. 2018’de bu alanda da büyük bir ivme yakaladık ve ilk altı ayda, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat ciromuzu dolar bazında yüzde 35 artırdık. Dış pazar performansımızda en etkili bölge Avrupa ülkeleri olurken, Afrika’da özellikle Sahraaltı ülkelerinde ve Güney Amerika’da yeni pazarlar hedefliyoruz. İhracat ciromuzun ilk yarıda yüzde 55’i, 2010 yılından bu yana dahil olduğumuz TURQUALITY kapsamında belirlediğimiz 12 hedef ülkeden geldi. Halihazırda 5 kıtaya ihracat yapan bir firma olarak, ihracatın toplam ciromuz içindeki payını yüzde 35’ler seviyesine çıkarmak hedefiyle ilerliyoruz.”