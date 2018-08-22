Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet G. idaresindeki 16 FM 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşı şeridine geçerek durabildi. Kazada araç içerisindeki Hikmet G. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bugün 11:45 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:48 TSİ )
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Gebze'de kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:45 TSİ - Asayiş
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz