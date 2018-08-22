Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:45 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:48 TSİ )

Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Gebze'de kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet G. idaresindeki 16 FM 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşı şeridine geçerek durabildi. Kazada araç içerisindeki Hikmet G. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 11:45 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
Aysel Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı mask
Aysel Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Haldun Rodoslu kalp krizi geçirdi mask
Haldun Rodoslu kalp krizi geçirdi
Uyarılara rağmen ara sokaklar kan gölüne döndü mask
Uyarılara rağmen ara sokaklar kan gölüne döndü
1 musluğa 1073 TL fatura gelince şok oldu mask
1 musluğa 1073 TL fatura gelince şok oldu
İlhan Özel bugün toprağa verilecek mask
İlhan Özel bugün toprağa verilecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış! mask
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış!
Milyonlarca emekliye maaş şoku! mask
Milyonlarca emekliye maaş şoku!
Kaya ailesinin acı günü mask
Kaya ailesinin acı günü
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
Perşembe Pazarı son kez kuruldu mask
Perşembe Pazarı son kez kuruldu

GALERİ

Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı mask
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı
CHP’ye bayram geldi mask
CHP’ye bayram geldi
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı! mask
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı!
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL