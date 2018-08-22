Gölcük yarın 3.etaba başlıyor

2 Eylül’de, ilk lig maçını deplasmanda Diyarbekirspor ile oynayacak olan Gölcükspor, bayram tatilini de tamamladı ve yarından itibaren çalışmalara kaldığı yerden devam edecek. Sezon öncesi 3. Etap çalışmalarına başlayacak ekipte, transfer görüşmeleri de aralıksız olarak devam ediyor.

AFYON KAMLPINDAN MEMNUN KALDILAR…

Afyon Oruçoğlu Otel’de ikinci etap kamp çalışmalarını sona erdiren, 6 hazırlık maçı oynayan temsilcimiz Gölcükspor, arife günü ve bayramlın binci günü iki günlük izin yaptıktan sonra, bu sabah, Gölcük Kavaklı Tesisleri’nde yeniden toplanıyor ve artık lig maçı hazırlıklarına başlıyor. Bir araya gelecek ve bayramlaşacak yönetim, teknik heyet ve futbolcular, saat 10.00’da 3. Etap ilk çalışmasını uygulayacak. Akşam idmanı ise 17.30’da yapılacak. Her gün çift idmanla çalışmalarını sürdürecek olan Gölcükspor’da teknik sorumlu Kayhan Çubuklu, yeni sezon başlayana kadar bu sistemi uygulayacaklarını belirtti. Çalışmalar İhsaniye Stadı’nda yapılacak.