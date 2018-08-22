Kırıkhan’dan kaleci Mustafa Arslan’ı transfer ettiler

Yeni sezon öncesinde kadroda tek kalecisi olan Gölcükspor, bir kaleci daha transfer etti. Yedek kalecisi bulunmayan Gölcükspor’un teknik sorumlusu Kahyan Çubuklu’nun isteğiyle, Kırıkhan’ın kalesini koruyan Mustafa Arslan ile sözleşme imzalandı. Gölcükspor dış transferde en az bir futbolcu daha kadrosunu katmak istiyor ve görüşmelerini sürdürüyor.