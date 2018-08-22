Yeni sezon öncesinde kadroda tek kalecisi olan Gölcükspor, bir kaleci daha transfer etti. Yedek kalecisi bulunmayan Gölcükspor’un teknik sorumlusu Kahyan Çubuklu’nun isteğiyle, Kırıkhan’ın kalesini koruyan Mustafa Arslan ile sözleşme imzalandı. Gölcükspor dış transferde en az bir futbolcu daha kadrosunu katmak istiyor ve görüşmelerini sürdürüyor.
Bugün 11:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:55 TSİ )
Kırıkhan’dan kaleci Mustafa Arslan’ı transfer ettiler
Yeni sezon öncesinde kadroda tek kalecisi olan Gölcükspor, bir kaleci daha transfer etti.
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Bugün 11:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz