Şimşekler cumartesi Bandırma’ya gidiyor

Gölcükspor, cumartesi günü 2.Lig Kırmızı grup takımı Bandırma ile açılış maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlık hazırlıklarına bugün İhsaniye’de başlayacak Gölcükspor, son hazırlık maçını cumartesi günü deplasmanda, Bandırma ile oynayacak. Rakibinin açılış törenine misafir olacak Gölcükspor, buna göre program yapı.