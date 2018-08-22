Gölcükspor, cumartesi günü 2.Lig Kırmızı grup takımı Bandırma ile açılış maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlık hazırlıklarına bugün İhsaniye’de başlayacak Gölcükspor, son hazırlık maçını cumartesi günü deplasmanda, Bandırma ile oynayacak. Rakibinin açılış törenine misafir olacak Gölcükspor, buna göre program yapı.
Bugün 11:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:56 TSİ )
Şimşekler cumartesi Bandırma’ya gidiyor
Gölcükspor, cumartesi günü 2.Lig Kırmızı grup takımı Bandırma ile açılış maçı oynayacak.
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Bugün 11:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz