İzmit GB, Hisareyn U-15 dostça: 2-2…

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İzmit GB ile İhsaniye U 15 futbol takımları, Hisareyn Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Hazırlık maçında dostluk ön plandaydı. Eylül’de başlayacak U15 ligi öncesi güç denemesinde bulunan iki takımın da eksikleri gözüktü. Bu maç bir anlamda kesikleri görme maçı oldu. İzmit GB genel koordinatörü Zafer Durmaz, “Genç yeteneklerle gurur duyuyorum. Kadromuzda çok yetenekli sporcular var. İlerisi için oynadıkları futbol ve attıkları gollerle bizi umutlandırıyorlar” dedi.