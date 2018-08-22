Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İzmit GB ile İhsaniye U 15 futbol takımları, Hisareyn Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Hazırlık maçında dostluk ön plandaydı. Eylül’de başlayacak U15 ligi öncesi güç denemesinde bulunan iki takımın da eksikleri gözüktü. Bu maç bir anlamda kesikleri görme maçı oldu. İzmit GB genel koordinatörü Zafer Durmaz, “Genç yeteneklerle gurur duyuyorum. Kadromuzda çok yetenekli sporcular var. İlerisi için oynadıkları futbol ve attıkları gollerle bizi umutlandırıyorlar” dedi.
Bugün 11:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:56 TSİ )
İzmit GB, Hisareyn U-15 dostça: 2-2…
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İzmit GB ile İhsaniye U 15 futbol takımları, Hisareyn Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:55 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz