Ahmet San, Serhan Çatal’a sunumunu yaptı…

Ahmet San… Başarılı bir eğitimci… Eski voleybolcu ve voleybol antrenörü… Karamürsel’in voleyboldaki marka ismi… Karamürsel İdman Yurdu takımı ile 2. Lig’de iki yıl boyunca son derece başarılı işlere imza attı. İki yıl önce, Ankara’da, neredeyse sıfıra yakın maliyetle takımı finallere taşıdı. İki şanssız sakatlık, 1. Lig’e çıkmaya engel oldu.

TOP KAĞITSPOR’DA

Geçen sezon şanssız bir kura çekildi. En iyi takımların bulunduğu grupta yine de sezonu üstlerde tamamladı. Yeni sezon öncesi Karamürsel ekibi yarışma hakkını Kağıtspor’a devretti. Voleybol Antrenörü Ahmet San, kulüp ve sporcularla ile ilgili raporunu Kağıtspor’da basketbol ve voleybol takımlarının kurulması için yetki alan Serhan Çatal’a sundu. Bundan sonra top artık Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da.