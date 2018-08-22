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Bugün 11:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:58 TSİ )

Büyükşehir ile hazırlandılar sınavlarını kazandılar…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları’nda sınavlara hazırlanan gençler başarıları ile göz doldurdu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları’nda sınavlara hazırlanan gençler başarıları ile göz doldurdu. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22. Dönem ve Askeri Okullar Sınavlarına Spor Özel Yetenek Kurslarında hazırlanan 16 kursiyer POMEM 22. Dönem sınavını kazanırken, 7 kursiyer Askeri Okullar Sınavı’nı kazandı. Öğrenciler bu sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlanıyor. Gençlerin bu zorlu sınavlarda başarılı olması ise verilen eğitimin kalitesinden kaynaklanıyor.

Bugün 11:57 TSİ - Spor

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