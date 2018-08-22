İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan Afan Koçak, Gebzespor ve Körfezspor’un da yer aldığı 3. Lig 1. Grup’ta, Silivrispor ile kariyerine devam edecek. Geride bıraktığımız sezon Çatalcaspor’da, Beşiktaş’ın unutulmaz stoperleri arasında yer alan Kadir Akbulut’un yardımcılığını yapan Koçak, aynı teknik adamın Silivrispor ile anlaşması ile Kırmızı Beyazlı ekibin yolunu tuttu. Koçak açıklamasında, İstanbul’un güzide takımı Silivrispor’un başarılı olacağına inandığını ifade etti.
Bugün 11:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:59 TSİ )
Afan Koçak: Silivri başarılı olacaktır
İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan Afan Koçak, Gebzespor ve Körfezspor’un da yer aldığı 3. Lig 1. Grup’ta, Silivrispor ile kariyerine devam edecek.
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Bugün 11:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz