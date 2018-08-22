Afan Koçak: Silivri başarılı olacaktır

İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan Afan Koçak, Gebzespor ve Körfezspor’un da yer aldığı 3. Lig 1. Grup’ta, Silivrispor ile kariyerine devam edecek. Geride bıraktığımız sezon Çatalcaspor’da, Beşiktaş’ın unutulmaz stoperleri arasında yer alan Kadir Akbulut’un yardımcılığını yapan Koçak, aynı teknik adamın Silivrispor ile anlaşması ile Kırmızı Beyazlı ekibin yolunu tuttu. Koçak açıklamasında, İstanbul’un güzide takımı Silivrispor’un başarılı olacağına inandığını ifade etti.