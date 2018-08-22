Özdemir, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: Çok değerli buz camiamız… Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının, mutlulukların paylaşıldığı, dostlukların güçlendiği müstesna günlerdendir. Bu bayramda kırgınlıkları bir kenara bırakalım, birbirimizi kucaklayalım, kimsesiz, yaşlı, hasta insanları ziyaret edelim. İhtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunalım. İnsanların birbirine yaklaşması, kaynaşması, kardeşlik bağlarının artması, dostlukların perçinlenmesi, üzüntülerin azalması, sevinçlerin artması ve daha güçlenmemiz için bayramlar bir fırsattır. Sevdiklerinizle, ailenizle ve dostlarınızla güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Bugün 11:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:00 TSİ )
Buzun zirvesinden bayram mesajı…
Türkiye Buz Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Kurban Bayramı mesajı paylaştı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:58 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz