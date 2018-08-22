Buzun zirvesinden bayram mesajı…

Özdemir, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: Çok değerli buz camiamız… Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının, mutlulukların paylaşıldığı, dostlukların güçlendiği müstesna günlerdendir. Bu bayramda kırgınlıkları bir kenara bırakalım, birbirimizi kucaklayalım, kimsesiz, yaşlı, hasta insanları ziyaret edelim. İhtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunalım. İnsanların birbirine yaklaşması, kaynaşması, kardeşlik bağlarının artması, dostlukların perçinlenmesi, üzüntülerin azalması, sevinçlerin artması ve daha güçlenmemiz için bayramlar bir fırsattır. Sevdiklerinizle, ailenizle ve dostlarınızla güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.