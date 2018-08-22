Berkay Çalık’ı dört gözle bekliyoruz

Milli sporcumuz, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapadı. Tedavi sürecine geçen İzmitli sporcu, yeni sezonun hazırlıklarına babası ve aynı zamanda antrenörü Fehmi Çalık ile başlamıştı. 2 yıl önce Çin’de düzenlenen Liseler Arası Dünya Şampiyonası’nda 400 metrede Dünya ikincisi olarak müthiş bir başarının sahibi olan Berkay Çalık, 4 x 400’de bayrak yarışında Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Gelecek hayatında akademik kariyerini de planlayan şampiyon sporcu, ağır antrenmanlara rağmen Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam ediyor.