Milli sporcumuz, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapadı. Tedavi sürecine geçen İzmitli sporcu, yeni sezonun hazırlıklarına babası ve aynı zamanda antrenörü Fehmi Çalık ile başlamıştı. 2 yıl önce Çin’de düzenlenen Liseler Arası Dünya Şampiyonası’nda 400 metrede Dünya ikincisi olarak müthiş bir başarının sahibi olan Berkay Çalık, 4 x 400’de bayrak yarışında Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Gelecek hayatında akademik kariyerini de planlayan şampiyon sporcu, ağır antrenmanlara rağmen Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam ediyor.
Bugün 11:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:00 TSİ )
Berkay Çalık’ı dört gözle bekliyoruz
İzmit’in gururu Milli atletimiz Berkay Çalık’a nazar değdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:59 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz