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Bugün 12:02 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:05 TSİ )

İşte Alikahya’nın çilekleri!

1.Amatör Küme Futbol Ligi D Grubu takımlarından Alikahyaspor, ilimiz amatörünün başarılı futbolcularını renklerine bağladı.

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Tüm transferlerin bu ligin çok üzerinde olduğu Alikahya’da, geçen yıldan tecrübeli isimler Hakan Kılıç ve Eyüp Kılıç ile yola devam ediliyor. Bu iki ismin kadro kurulumu konusunda kritik bir rol üstlendiği öğrenildi.

1. KÜME’NİN ÇOK ÜZERİNDELER…

Alikahya Belediyespor yönetimi, Kocaelispor’un eski stoperlerinden, aynı zamanda Alikahyalı olan Erkan Ağca, Çubuklu Balaspor’daki golleriyle dikkat çeken forvet Gökhan Akmeşe, geçen sezon Arslanbey Organize ile şampiyonluk yaşayan solak orta saha oyuncusu Mesut Er, Seka’da parlayan, genç yaşına rağmen Nusretiyespor’da bulduğu süreyi çok iyi değerlendiren kaleci İsmail Talha Kara ile anlaştı.

10 NUMARA BİR İSİM DAHA GELİYOR…

Öte yandan 4 futbolcuyla daha temas halinde olan Alikahya, 10 numara pozisyonuna da önemli bir ismi katacak. Bu futbolcunun 1-2 gün içinde Alikahya’da olacağı öğrenildi. Alikahyaspor’u, deneyimli teknik adam Akif Arslan çalıştıracak. Arslan’ın yardımcısı, Tüpraş’ta çalıştığı için futbol oynamasına izin verilmeyen Burak Arslan olacak. Burak Arslan, amcasına teknik anlamda destek verecek.

Bugün 12:02 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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