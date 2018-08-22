BAL 9. Grup temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor, geçen sezon da takımda yer alan sağ bek Bayramcan Alyurt ile yeniden anlaştı. Doğantepe, ligin en başarılı sağ bekleri arasında gösterilen ve özellikle geçen sezon adeta form patlaması yaşayan Bayramcan’ın transferiyle gücüne güç kattı. Tecrübeli futbolcu “Doğantepe’de geçen sezonun ilk yarısını çok iyi geçirmiştik. Bu yıl bunu sezonun geneline yayacağız ve yarım kalan işi bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Doğantepe başarılı olacaktır” dedi.
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Bayramcan: Yarım kalan işi bitirmek istiyoruz
BAL 9. Grup temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor, geçen sezon da takımda yer alan sağ bek Bayramcan Alyurt ile yeniden anlaştı.
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Bugün 12:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz