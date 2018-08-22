Amatör Süper Futbol Ligi ekiplerinden Bekirderespor’un yeni transferlerinden Onur Yaka’nın askere gideceği öğrenildi. Kasım ayında vatani görevini yapacak olan başarılı orta saha oyuncusunun dinlenmeyi düşündüğü, ancak Sarı Siyahlı ekipteki yakın arkadaşlarını kıramadığı belirtildi. Kocaelispor’un alt yapısında yetişen ve A takımında da forma giyen Onur, geride bıraktığımız sezonu Kocaeli Güneşspor’da tamamlamıştı. Kasım ayına kadar Bekirderespor’da forma giyecek olan Onur’un, tüm gayretini sahaya yansıtması bekleniyor.
Bugün 12:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:07 TSİ )
Onur, askere gidene kadar oynamayacaktı, ama olmadı
Amatör Süper Futbol Ligi ekiplerinden Bekirderespor’un yeni transferlerinden Onur Yaka’nın askere gideceği öğrenildi.
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Bugün 12:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz