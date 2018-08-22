Onur, askere gidene kadar oynamayacaktı, ama olmadı

Amatör Süper Futbol Ligi ekiplerinden Bekirderespor’un yeni transferlerinden Onur Yaka’nın askere gideceği öğrenildi. Kasım ayında vatani görevini yapacak olan başarılı orta saha oyuncusunun dinlenmeyi düşündüğü, ancak Sarı Siyahlı ekipteki yakın arkadaşlarını kıramadığı belirtildi. Kocaelispor’un alt yapısında yetişen ve A takımında da forma giyen Onur, geride bıraktığımız sezonu Kocaeli Güneşspor’da tamamlamıştı. Kasım ayına kadar Bekirderespor’da forma giyecek olan Onur’un, tüm gayretini sahaya yansıtması bekleniyor.