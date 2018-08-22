O besicilik kapasitesinin üstünde kurbanlık alınca hayvanlar helak oldu

Kurban sayısını üç katına çıkarmasına karşın hazırlıklarını üç katına çıkaramayan Volkan Besicilik bayramın ilk günü vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kesimhanede yeteri kadar alan olmaması vatandaşları çileden çıkarttı. Çoğu hayvan ölerek helak olurken kurbanlardan birinin sahibine parası geri verilmeyince diğer vatandaşların şikayeti sonucunda Jandarma üç defa kesim alanına geldi.

HİJYENİK ORTAM SAĞLANAMADI

Kesimhaneye kurbanını götüren vatandaşlardan alınan bilgilere göre, kesimini yapanlar saat 14.00 ile 22.00 arasında zar zor işlerini halledebildiği öğrenildi. Ayrıca 150 kurban kesimi için sadece iki vinç getirilince kesilen kurban etleri için hijyenik ortam sağlanamadı. Alanda kurban bulamayan vatandaşlar da parasını geri almak zorunda kaldı.