Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:22 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:23 TSİ )

Lastik İş yeni başkanıyla ilk kez bayramlaştı

Lastik İş Sendikası Kocaeli Şubesi üyeleri yeni başkanları Yusuf Bayraktar ile ilk kez bayramlaştı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Lastik İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin geleneksel bayramlaşma programı üyelerin yoğun katılımıyla şube binasında gerçekleşti. Şube üyeleri yeni başkanları Yusuf Bayraktar ile ilk kez bayramlaştı. Bayramlaşma programına şube başkanı yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, “Kocaeli şubesi yönetim kurulu adına hepinizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Sendikal mücadelede lider konumdayız

attachment-276266-2-48ea7160f852f8a591f137d78de5c0ab-1534929328-1534929687.jpg?

Bayraktar, “Bizlerin bir aile ruhu ile bir araya gelmemizi sağlayan, bu güzel mekanı ve örgütlü olduğumu bütün belgelerdeki şube binaları, bölgemizdeki sosyal tesisimizi, 5 yıldızlı otelimizle sendikamızı tekrar ayağa kaldıran ve sendikal mücadelede lider konuma gelen sendikamızın üye sayısını örgütlenme seferberliği ile 3 katından fazla büyüten, zor şartlarda yapılan toplu sözleşmelerde kazanılmış haklarını koruyarak her dönem yeni haklar elde ederek alım gücümüzü hiçbir zaman düşürmeden fabrikalarımızın içindeki huzuru, istikrarı, iş barışını sağlayarak çalışma ortamını huzurlu güvenli hale getirip saygınlığımızı arttıran genel başkanımız Abdullah Karacan’ a saygı ve sevgilerimizi sunarak hepiniz adına buradan kendisinin ve ailesinin bayramını kutlarım” dedi.

Elini taşın altına sokması gerekiyor

attachment-276266-4-48ea7160f852f8a591f137d78de5c0ab-1534929329-1534929699.jpg?

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize de değinen Bayraktar, “Şu anda ülkemizde yaşanan ekonomik bir kriz içerisindeyiz. Uluslar arası ticaret savaşlarının başladığı bu dönemde bütün kesimlerin etkilendiği gibi bu emekçiler de bu durumdan sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilenmekteyiz. Biz emekçiler bu ülkenin evlatları olarak vatanın ve milletin birlik ve beraberliğine, bayrağına, inancına ve bütün değerlerine saygı gösterip sahip çıkaran, ekonomisine katma değer sağlayan kesim olarak her kesim elini taşın altına sokması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından üyeler birbirleri ve yöneticilerle bayramlaştı.

Bugün 12:22 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Erdoğan'ın kurbanlığı 1.5 ton ağırlığında mask
Erdoğan'ın kurbanlığı 1.5 ton ağırlığında
Kocaeli'de kendini yaralayan acemi kasap sayısı 616'ya çıktı mask
Kocaeli'de kendini yaralayan acemi kasap sayısı 616'ya çıktı
Eskiye merak çoğaldı! mask
Eskiye merak çoğaldı!
Bakandan taksicilere uyarı! mask
Bakandan taksicilere uyarı!
Ormanlık alanı çöplüğe çevirdiler! mask
Ormanlık alanı çöplüğe çevirdiler!
Büyükşehir mezbahalarında kesimler yapıldı mask
Büyükşehir mezbahalarında kesimler yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış! mask
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış!
Milyonlarca emekliye maaş şoku! mask
Milyonlarca emekliye maaş şoku!
Kaya ailesinin acı günü mask
Kaya ailesinin acı günü
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
Perşembe Pazarı son kez kuruldu mask
Perşembe Pazarı son kez kuruldu

GALERİ

Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı mask
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı
CHP’ye bayram geldi mask
CHP’ye bayram geldi
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı! mask
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı!
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL