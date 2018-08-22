Lastik İş yeni başkanıyla ilk kez bayramlaştı

Lastik İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin geleneksel bayramlaşma programı üyelerin yoğun katılımıyla şube binasında gerçekleşti. Şube üyeleri yeni başkanları Yusuf Bayraktar ile ilk kez bayramlaştı. Bayramlaşma programına şube başkanı yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, “Kocaeli şubesi yönetim kurulu adına hepinizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Sendikal mücadelede lider konumdayız

Bayraktar, “Bizlerin bir aile ruhu ile bir araya gelmemizi sağlayan, bu güzel mekanı ve örgütlü olduğumu bütün belgelerdeki şube binaları, bölgemizdeki sosyal tesisimizi, 5 yıldızlı otelimizle sendikamızı tekrar ayağa kaldıran ve sendikal mücadelede lider konuma gelen sendikamızın üye sayısını örgütlenme seferberliği ile 3 katından fazla büyüten, zor şartlarda yapılan toplu sözleşmelerde kazanılmış haklarını koruyarak her dönem yeni haklar elde ederek alım gücümüzü hiçbir zaman düşürmeden fabrikalarımızın içindeki huzuru, istikrarı, iş barışını sağlayarak çalışma ortamını huzurlu güvenli hale getirip saygınlığımızı arttıran genel başkanımız Abdullah Karacan’ a saygı ve sevgilerimizi sunarak hepiniz adına buradan kendisinin ve ailesinin bayramını kutlarım” dedi.

Elini taşın altına sokması gerekiyor

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize de değinen Bayraktar, “Şu anda ülkemizde yaşanan ekonomik bir kriz içerisindeyiz. Uluslar arası ticaret savaşlarının başladığı bu dönemde bütün kesimlerin etkilendiği gibi bu emekçiler de bu durumdan sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilenmekteyiz. Biz emekçiler bu ülkenin evlatları olarak vatanın ve milletin birlik ve beraberliğine, bayrağına, inancına ve bütün değerlerine saygı gösterip sahip çıkaran, ekonomisine katma değer sağlayan kesim olarak her kesim elini taşın altına sokması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından üyeler birbirleri ve yöneticilerle bayramlaştı.