İYİ Partililer, bayramlaştı

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı il binasında gerçekleşen bayramlaşma programında bir araya geldi. Bayramlaşma programına İl Başkanı Serdar Kaman tatilde olduğu için katılamazken Kaman’ın yerine vekaleten İsmail Eroğlu başkanlık görevini yürüttü. Bayramlaşma programına Eroğlu’nun yanı sıra İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı, İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Kaan Yılmaz, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

KAMAN TELEFONLA BAĞLANDI

Bayramlaşma programında kısa bir açıklama yapan İl Başkan Vekili İsmail Eroğlu, “Kurban Bayramı’nın Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eder tüm zorlukların aşılarak bir bayram sevinci içerisinde iyi günlerin yaşanmasını içtenlikle dilerim” dedi. Bayramlaşma programına telefonla bağlanan il başkanı Serdar Kaman ise, “Yorucu bir 8 ayın ardından tatildeyim. Aranızda olmayı çok isterdim. İnşallah bayramdan sonra tekrardan bir arada olacağız” dedi.