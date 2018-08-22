Bize de saha verin!

Başkan Güner, yıllar sonra faaliyete geçirdikleri kulübüyle önemli bir sezonu geride bıraktıklarını, lakın sürede kurulmalarına rağmen kısa sürede zirveye oynadıklarını dile getirerek “Bizim taraftarımız nezih taraftar. Bayanlarımız da var, çocuklarımız, ailelerimiz de var. Her maçı karnaval havasında oynuyoruz. Bu işi ben yıllarca profesyonel olarak yaptım. Formasını giydiğim bu takımın durumu beni üzüyor. Bir başkan olarak acilen tesis yapılmasını istiyorum. Aksi halde çalışmalarımız boşa gidecektir. Taşıma suyla değirmen dönmez. Tüm kent mülki amirlerini göreve davet ediyorum. Yarımca bu kentin tarihi adar eskidir ve ilgisiz kalınamaz. Üvey evlat muamelesi yapılamaz” dedi.

5 TAKIM ALT ALTA, ÜST ÜSTE ÜST ÜSTE İDMAN YAPIYOR…

Soruların büyük olduğunu ama kimsenin sesin çıkarmadığını söyleyen Selçuk Güner “Esentepe Stadı’na sıkışıp kalmışız. 5-6 takım üst üste idman yapıyoruz. Böyle şey olmaz. Hangi mantık bunu kabul eder? Bu noktada sadece Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran değil, bu soruna herkes çözüm aramalı. Kentin milletvekilleri -ki aralarında Saffet Sancaklı gibi spor kökenli olanlar var-, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız da olayla lakından ilgilenmelidir. Yarımca bugün Fenerbahçe’ye bile futbolcular yetiştirmiş birçok ünlünün yetişmesine vesile olmuş tarihi bir kulüptür. Siyasetle işi olmaz. Biz işimize siyaset karıştırmak istemiyoruz. Kulübümüze sahip çıkalım ve beraberce Yarımca’yı eski efsane günlerine geri döndürelim” dedi.

SAHA KONUSUNDA ÜZERİMİZDE TARAFTAR BASKISI VAR…

Güner sözlerini şöyle tamamladı: Üzerimizde taraftar baskısı var. Maçları aşağıdaki sahada oynamamızı istiyorlar. Yarımca’nın kendi tesisleri olması gereken yerde, adım bile atamıyoruz. Böyle olmamalı. Gereken yapılmalı ve yanlış düzeltilmeli. Aksi halde gerçekten zorlanacağız. Taraftarımız susturmak kolay, değil. Onlar da haklı olarak, haklarının iadesini istiyor. Bizler bu sorunumuzu iletiyoruz ve çözüm bekliyoruz. Biz de sorunun değil çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Her sokakta neredeyse her kulübün tesisi var, koskoca Yarımcaspor’un tesisi yok. Bunu izah edemiyoruz.