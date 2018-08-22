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Bugün 12:38 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:41 TSİ )

Futbolda da kadının adı yok!

Erkekler Afyon’da, Bolu’da, yurt dışında krallar gibi günlerce kamp yaparken, aynı düzeydeki ve hatta bir üst ligdeki kadın futbolcular, otobüs tepesinde günü-birlik maça gidip, aç bilaç, yorgun-argın kente geri dönüyor, hatta bayram tatili bile yapmıyor.

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Erkekler Afyon’da, Bolu’da, yurt dışında krallar gibi günlerce kamp yaparken, aynı düzeydeki ve hatta bir üst ligdeki kadın futbolcular, otobüs tepesinde günü-birlik maça gidip, aç bilaç, yorgun-argın kente geri dönüyor, hatta bayram tatili bile yapmıyor.

HANGİ EŞİTLİKTEN SÖZ EDİYORSUNUZ?

Kadın erkek eşitmiş!.. Geçin beyim geçin!.. İşte ne ilk örnekti, ne de son olacak. Sokaklarda kadın katliamı sürerken, sporda da kadının adı yok. Mahalli amatör, BAL takımları bile Bolu’da, Afyon’da serin yerlerde kamp yaparken, ilimiz kadın futbolcularından kurulu Kocaeli Bayan Futbol Takımı, milli takımı dolup taşırmasına rağmen, Bolu’ya özel maç için günü-birlik gidip-geliyor. Aç bilaç sahaya çıkan kadın futbolcularımız, kendisi de en çok milli takıma oyuncu veren kulüp durumda bulunmasına rağmen, Ürdün milli takımının U17 takımı kraliçeler gibi ağırlanıyar, bizim Türk kızlarımız sefilleri oynuyor.

İKİ KEZ DÜNYA İKİNCİSİ OLDULAR

Kentimizde takım sporlarında gelmiş geçmiş en büyük başarıları elde eden Kocaelili kadın futbolcular, liseler futbolda Brezilya’da, futsal da İsrail’de iki kez Dünya ikincisi olarak, ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Bunun ödülü ise, bir kamp bile yapamamak, cehennem sıcağında Gölcük ve İzmit’teki sahalarda çalışmak ve özel maça da günü birlik gidip gelmek zorunda kalmak. Kadın futbolcular, adeta perişan oluyor. Dün bayramın birinci günü olmasına rağmen Bolu’da yine özel maç yapan takım, bayram tatili bile yapamayarak, ağır bir bedel ödüyor. Gelecek sene hedef Dünya şampiyonluğu olarak belirlendi ve bunun da yolu çok çalışmaktan geçiyor. Ama bakalım, yine ödül yerine ceza ne olacak?

Bugün 12:38 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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