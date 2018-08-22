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Bakanlıktan Kocaelili 7 firmaya ceza!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, ilimizde faaliyet gösteren 7 yapı denetim firmasına verilen cezaları açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, ilimizde faaliyet gösteren 7 yapı denetim firmasına verilen cezaları açıkladı. Ceza kararları 18 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

FİRMALARA VERİLEN CEZALAR ŞU ŞEKİLDE:

x2423 Dosya nolu Kardeş Yapı Denetim firmasına eleman eksikliği nedeniyle faaliyetten geçici men cezası.

x-861 dosya nolu Irmak Yapı Denetim firması, 2098 dosya nolu Takım Yapı Denetim firması ve 1454 Nolu Vera Yapı Denetim firmasına unvan değişiklikleri nedeniyle faaliyetten men cezası

x-1456 dosya numaralı Zafer yapı Denetim’e bir yıl faaliyetten men cezası.

x-476 dosya numaralı Grup Yapıgüçler firması ile, 2040 dosya nolu Yavuz Güç firmasına bir yıl faaliyetten men cezası. 

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