Bakanlıktan Kocaelili 7 firmaya ceza!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, ilimizde faaliyet gösteren 7 yapı denetim firmasına verilen cezaları açıkladı. Ceza kararları 18 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
FİRMALARA VERİLEN CEZALAR ŞU ŞEKİLDE:
x2423 Dosya nolu Kardeş Yapı Denetim firmasına eleman eksikliği nedeniyle faaliyetten geçici men cezası.
x-861 dosya nolu Irmak Yapı Denetim firması, 2098 dosya nolu Takım Yapı Denetim firması ve 1454 Nolu Vera Yapı Denetim firmasına unvan değişiklikleri nedeniyle faaliyetten men cezası
x-1456 dosya numaralı Zafer yapı Denetim’e bir yıl faaliyetten men cezası.
x-476 dosya numaralı Grup Yapıgüçler firması ile, 2040 dosya nolu Yavuz Güç firmasına bir yıl faaliyetten men cezası.
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