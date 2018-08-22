Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından İhsaniyespor’la, 1. Amatör Futbol Ligi takımlarından Gölcük İdman Yurdu, hazırlık maç yaptı. Kardeş takımların mücadelesini İhsaniye 2-0 kazandı. İhsaniye ekibi, rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından Bünyamin’in şutunda Fatih topa dokundu ve top fileleri gördü: 2-0. 90 dakika boyunca centilmenliğin öne çıktığı maçta başka gol olmayınca, karşılaşma İhsaniye’nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu arada 2. yarıda Gölcük İdman Yurdu’nun kalesine geçen Yusuf Nalbantoğlu, yaptığı kurtarışlarla göz kamaştırdı.
Bugün 12:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:00 TSİ )
İhsaniye, Gölcük İY’nu 2-0 yendi
Süper Amatör Futbol Ligi takımlarından İhsaniyespor’la, 1. Amatör Futbol Ligi takımlarından Gölcük İdman Yurdu, hazırlık maç yaptı. Kardeş takımların mücadelesini İhsaniye 2-0 kazandı.
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Bugün 12:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz