Top: İşimiz hiç kolay değil

1. Amatör Futbol Ligi C Grubu takımlarından Maşukiyespor’un Teknik Sorumlusu Gökhan Top, güç dengelerinin eşit olduğu bir grupta yer aldıklarını belirtti ve şunları söyledi: Her şeyden önce tüm takımlara kazasız sakatlıksız bir sezon diliyorum. 1. Küme C Grubu kağıt üzerinde dengeli bir grup olarak görülüyor.

HAK EDEN KAZANSIN

Bu yıl kadromuza 8 futbolcu kattık. Tolga ameliyat olduğu için bizimle olamayacak. Gökhan Özgin’le ilgili de küçük bir sorun var. Aşılacağını umuyorum. Darıca Kültür, Çayırova Fatih ve Yavuzspor’un iyi takımlar kurduğunu duyuyoruz. Derince Birlik, Başiskele Damlar, Çubuklu Bala, Taşköprü Birlik, Gölcük Şirinköy ve Halıdere bu ligin gediklileri. Açıkçası tahmin yapmak hiç kolay değil. Kim hak ediyorsa başarıya o takım ulaşsın.