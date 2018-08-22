5 yıl aranın ardından profesyonel lige çıkan Gebzespor’un 30 Ağustos’a kadar 1.3 milyon liraya ihtiyacı var. Tahtanın açılması için 12 futbolcu, 2 de teknik adam, hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Yapılan hesaplamaların ardından gereken 1.3 milyon lira TFF’ye yatırılmazsa, Menekşe sezonun ilk maçına çıkmayacak. Gebzespor sezonun ilk maçında İstanbul ekibi Şile Yıldızspor ile karşılaşacak. Gebzespor bu sezonki kadrosuna 13 futbolcu dahil etti.
Bugün 13:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:02 TSİ )
Menekşe 1.3 milyona çiçek açacak!
5 yıl aranın ardından profesyonel lige çıkan Gebzespor’un 30 Ağustos’a kadar 1.3 milyon liraya ihtiyacı var.
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Bugün 13:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz