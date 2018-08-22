Menekşe 1.3 milyona çiçek açacak!

5 yıl aranın ardından profesyonel lige çıkan Gebzespor’un 30 Ağustos’a kadar 1.3 milyon liraya ihtiyacı var. Tahtanın açılması için 12 futbolcu, 2 de teknik adam, hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Yapılan hesaplamaların ardından gereken 1.3 milyon lira TFF’ye yatırılmazsa, Menekşe sezonun ilk maçına çıkmayacak. Gebzespor sezonun ilk maçında İstanbul ekibi Şile Yıldızspor ile karşılaşacak. Gebzespor bu sezonki kadrosuna 13 futbolcu dahil etti.