Kocaelispor’da da 2 sezon forma giyen golcü futbolcu Oğuzhan Türkmen, 3. Lig 2. Grup takımlarından Denizli Kızılcabölükspor ile 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Liglerin en golcü futbolcuları arasında yer alan Oğuzhan, Körfez Spor Kulübü, Galatasaray, Nazilli Belediye, Bilecik, Derincespor, Karagümrük, Vefa, Erdek, Manisa Büyükşehir, Kütahya, Karacabey Birlik ve Bayburt Grup İl Özel İdare takımlarının formalarını terletti.
Bugün 13:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:03 TSİ )
Oğuzhan Türkmen Kızılcabölükspor’da
Kocaelispor’da da 2 sezon forma giyen golcü futbolcu Oğuzhan Türkmen, 3. Lig 2. Grup takımlarından Denizli Kızılcabölükspor ile 2 yıllık anlaşmaya imza attı.
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Bugün 13:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz