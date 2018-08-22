Oğuzhan Türkmen Kızılcabölükspor’da

Kocaelispor’da da 2 sezon forma giyen golcü futbolcu Oğuzhan Türkmen, 3. Lig 2. Grup takımlarından Denizli Kızılcabölükspor ile 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Liglerin en golcü futbolcuları arasında yer alan Oğuzhan, Körfez Spor Kulübü, Galatasaray, Nazilli Belediye, Bilecik, Derincespor, Karagümrük, Vefa, Erdek, Manisa Büyükşehir, Kütahya, Karacabey Birlik ve Bayburt Grup İl Özel İdare takımlarının formalarını terletti.