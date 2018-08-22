Kocaelispor, Körfez ve Gebze cumartesi başlıyor

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Kocaelispor, 1. Grup’ta mücadele eden Körfez Spor Kulübü ve Gebzespor sezonun ilk maçlarına 1 Eylül Cumartesi günü çıkıyor. Darıca ve Gölcükspor’un maçları ise 2 Eylül Pazar günü oynanacak.
KOCAELİ TAKIMLARI İLK HAFTA PROGRAMI:
1 EYLÜL CUMARTESİ:
Yeni Kocaeli Stadı - 20.00
Kocaelispor – Fatsa Belediyespor
Körfez Alpaslan Türkeş Stadı – 17.00
Körfez Spor Kulübü – Artvin Hopa
İstanbul Şile Stadı – 17.00
Şile Yıldızspor – Gebzespor
2 EYLÜL PAZAR:
Darıca İlçe Stadı – 17.00
Darıca Gençlerbirliği - Tokatspor
Diyarbakır Atatürk Stadı – 20.00
Diyarbekirspor – Gölcükspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz