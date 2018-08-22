Kocaelispor, Körfez ve Gebze cumartesi başlıyor

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Kocaelispor, 1. Grup’ta mücadele eden Körfez Spor Kulübü ve Gebzespor sezonun ilk maçlarına 1 Eylül Cumartesi günü çıkıyor. Darıca ve Gölcükspor’un maçları ise 2 Eylül Pazar günü oynanacak.

KOCAELİ TAKIMLARI İLK HAFTA PROGRAMI:

1 EYLÜL CUMARTESİ:

Yeni Kocaeli Stadı - 20.00

Kocaelispor – Fatsa Belediyespor

Körfez Alpaslan Türkeş Stadı – 17.00

Körfez Spor Kulübü – Artvin Hopa

İstanbul Şile Stadı – 17.00

Şile Yıldızspor – Gebzespor

2 EYLÜL PAZAR:

Darıca İlçe Stadı – 17.00

Darıca Gençlerbirliği - Tokatspor

Diyarbakır Atatürk Stadı – 20.00

Diyarbekirspor – Gölcükspor