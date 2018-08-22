Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:26 TSİ )

Kızlar, Ürdün’e rövanşı vermedi: 4-1

Sezon öncesi hazırlık sürdüren TFF Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Ürdün U-17 Milli Takımı ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 4-1 kazandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Temsilcimizin gollerini Ece Tekmen (2) ve Erva Karaovalı ve Cansu attı. İlk mücadeleyi de 6-2’lik skorla kazanan ekibimiz, rakibine rövanşı vermedi. Kocaeli Bayan futbol takımı maça, Sude Nur Yolcu, Damla Yıldız, Sude Yavuz, Ayça Tekmen, Kübra Deniz, Kübra Yavuz, Leyla İlter, Erva Karaovalı, Sevde Yavuz (Buse Dağdelen), Ece Tekmen ve Cansu Kara on biriyle çıktı.

DAVET ÜZERİNE DAVET

Birçok sorunla, sahipsizlikle ve yalnızlıkla mücadele etmesine karşın yıllardır ilimizin gururu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’ne bir davet de Bilecik Osmaneli Belediyesi’nden geldi. Osmaneli Belediyesi, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Beşiktaş, Akdeniz Nurçelikspor ve Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yer alacağı Zafer Kupası şenliği organize ediyor. Turnuva 29 ve 30 Ağustos’ta Osmaneli’nde düzenlenecek.

Bugün 13:24 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaelispor, Körfez ve Gebze cumartesi başlıyor mask
Kocaelispor, Körfez ve Gebze cumartesi başlıyor
Oğuzhan Türkmen Kızılcabölükspor’da mask
Oğuzhan Türkmen Kızılcabölükspor’da
Şahin ve Üzülmez’den anlamlı mesaj mask
Şahin ve Üzülmez’den anlamlı mesaj
Onur, askere gidene kadar oynamayacaktı, ama olmadı mask
Onur, askere gidene kadar oynamayacaktı, ama olmadı
İhsaniye, Gölcük İY’nu 2-0 yendi mask
İhsaniye, Gölcük İY’nu 2-0 yendi
Onlar çok ‘ÇALIŞKAN’… mask
Onlar çok ‘ÇALIŞKAN’…
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış! mask
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış!
Milyonlarca emekliye maaş şoku! mask
Milyonlarca emekliye maaş şoku!
Kaya ailesinin acı günü mask
Kaya ailesinin acı günü
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
Perşembe Pazarı son kez kuruldu mask
Perşembe Pazarı son kez kuruldu

GALERİ

Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı mask
AKP bayramlaşmasında o isim konuşmadı
CHP’ye bayram geldi mask
CHP’ye bayram geldi
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı! mask
Alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 6 yaralı!
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL