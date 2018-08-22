Kızlar, Ürdün’e rövanşı vermedi: 4-1

Temsilcimizin gollerini Ece Tekmen (2) ve Erva Karaovalı ve Cansu attı. İlk mücadeleyi de 6-2’lik skorla kazanan ekibimiz, rakibine rövanşı vermedi. Kocaeli Bayan futbol takımı maça, Sude Nur Yolcu, Damla Yıldız, Sude Yavuz, Ayça Tekmen, Kübra Deniz, Kübra Yavuz, Leyla İlter, Erva Karaovalı, Sevde Yavuz (Buse Dağdelen), Ece Tekmen ve Cansu Kara on biriyle çıktı.

DAVET ÜZERİNE DAVET

Birçok sorunla, sahipsizlikle ve yalnızlıkla mücadele etmesine karşın yıllardır ilimizin gururu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’ne bir davet de Bilecik Osmaneli Belediyesi’nden geldi. Osmaneli Belediyesi, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Beşiktaş, Akdeniz Nurçelikspor ve Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yer alacağı Zafer Kupası şenliği organize ediyor. Turnuva 29 ve 30 Ağustos’ta Osmaneli’nde düzenlenecek.