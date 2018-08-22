Çaykur Rizespor’un Süper lig’e yükselmesinde başrolü oynayan Kocaelili teknik adamlar İbrahim Üzülmez ve Ümit Şahin, kurban bayramına rağmen tatil yapmayıp, takımla beraber çalışmalarını sürdürürken, ilginç bir de mesaj yayınladılar. Mesajda “Bayram sabahı buruk da olsak, ailemizden uzakta da olsak işimizin başındayız... Saygıyla sevgiyle mutlu bayramlar...”
Bugün 13:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:27 TSİ )
Şahin ve Üzülmez’den anlamlı mesaj
Çaykur Rizespor’un Süper lig’e yükselmesinde başrolü oynayan Kocaelili teknik adamlar İbrahim Üzülmez ve Ümit Şahin, kurban bayramına rağmen tatil yapmayıp, takımla beraber çalışmalarını sürdürürken, ilginç bir de mesaj yayınladılar.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:26 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz