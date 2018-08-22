Şahin ve Üzülmez’den anlamlı mesaj

Çaykur Rizespor’un Süper lig’e yükselmesinde başrolü oynayan Kocaelili teknik adamlar İbrahim Üzülmez ve Ümit Şahin, kurban bayramına rağmen tatil yapmayıp, takımla beraber çalışmalarını sürdürürken, ilginç bir de mesaj yayınladılar. Mesajda “Bayram sabahı buruk da olsak, ailemizden uzakta da olsak işimizin başındayız... Saygıyla sevgiyle mutlu bayramlar...”